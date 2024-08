Comiso e le dimissioni dell’assessore Arezzo, il Pd: “Ennesima conferma del grave stato delle finanze in cui versa il Comune”

Politica

Il segretario cittadino Gaetano Scollo: "L'ultima approvazione del Consuntivo ha evidenziato un quadro molto preoccupante"

L’assessore alle Finanze del Comune di Comiso, Giuseppe Arezzo, ha rassegnato le sue dimissioni per motivi personali.

Dichiarazioni di Gaetano Scollo (nella foto), segretario cittadino e consigliere comunale del Pd di Comiso: “Rispettiamo la decisione del dott. Arezzo e lo ringraziamo per il lavoro svolto durante il suo mandato. Tuttavia, il Partito Democratico di Comiso non può ignorare il contesto in cui queste dimissioni avvengono. Questa amministrazione, ormai alla sua seconda legislatura, ha già visto in passato situazioni simili. Durante la prima legislatura, l’unico assessore civico, lo stimato dott. Caggia, fu costretto a dimettersi in circostanze analoghe. L’assessore Arezzo ha sempre operato con garbo istituzionale e ha mantenuto rapporti costruttivi anche con le opposizioni. Ha lavorato in condizioni estremamente difficili, cercando di gestire una situazione economica e finanziaria disastrosa. Le dimissioni dell’Assessore Arezzo sono, a nostro avviso, l’ennesima conferma del grave stato delle finanze in cui versa il Comune di Comiso. Questa situazione è stata da noi denunciata ripetutamente sia durante la precedente legislatura che in quella attuale. L’ultima approvazione del bilancio consuntivo 2023 ha evidenziato un quadro davvero molto preoccupante, che non può essere ignorato. Rinnoviamo il nostro impegno a vigilare sulla gestione economica del Comune, nella speranza, auspichiamo non vana, di non trovarci già in un punto di non ritorno.”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA