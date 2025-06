Comiso e le sante messe nei quartieri

Attualità

E' una delle iniziative che sta caratterizzando la festa di Sant'Antonio di Padova

Le celebrazioni eucaristiche che si stanno svolgendo nei quartieri rappresentano la caratterizzazione di questa edizione 2025 dei festeggiamenti, che hanno preso il via ieri, in onore di Sant’Antonio di Padova a Comiso. I primi due appuntamenti sono stati quelli effettuati nel tratto di via degli Ontani compreso tra via dei Gerani e via Orchidea e nel tratto di via Tomasi di Lampedusa (nella foto) compreso tra via Elio Vittorini e via Umberto Saba. Incontri religiosi semplici, ma allo stesso tempo molto carichi di significato.