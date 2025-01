Comiso e le scelte sulla Finanziaria all’Ars, Liuzzo: “Nessuno si è preoccupato di stanziare risorse economiche per il sovrappasso del Passaporto”

Attualità

"Le solite mance date ai deputati e nessun problema risolto per davvero"

“Le solite mance date ai deputati in occasione dell’approvazione della Finanziaria all’Ars, sebbene il fine sia apprezzabile, sono da contestare nel metodo che poco o nulla c’entra con la necessità di potere contare su una classe politica e su una classe dirigente che sappia davvero dove intervenire. Finanziamenti stanziati a pioggia, come se si trattasse di una sorta di asta o, peggio ancora, di un fantomatico calciomercato, ci fanno comprendere come ci sia ancora molto da fare per quanto riguarda la strada della Politica, quella con la P maiuscola”.