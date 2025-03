Comiso e l’incidente stradale mortale, disposta l’autopsia sul corpo di Lucia Maria Inghilterra

Cronaca

Prende sempre più corpo l'ipotesi che la donna abbia avuto un malore

L’incidente stradale mortale di ieri pomeriggio in via Borsellino, a due passi dall’ospedale Regina Margherita. Eseguito il sequestro dei mezzi da parte della polizia locale che sta conducendo le indagini per conto della Procura di Ragusa. Lo scontro tra l’auto guidata dalla vittima, la 72enne Lucia Maria Inghilterra, e un camion che viaggiava in direzione opposta fa ipotizzare che la donna abbia avuto un malore che ha causato il fatale impatto. Per questo sarà disposta l’autopsia. Saranno gli accertamenti approfonditi a mettere in evidenza che cosa è realmente accaduto. Il corpo della donna si trova attualmente all’obitorio del cimitero di Comiso.

