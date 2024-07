Comiso e l’ordine pubblico in centro, Bellassai (Pd): “Accolte le nostre prime richieste”

Attualità

"Intanto un primo vertice si è tenuto a palazzo di Città anche se le forze politiche non sono state invitate. Ora, però, sono necessarie contromisure specifiche"

“Dopo gli allarmi lanciati nelle scorse settimane, finalmente la sindaca se n’è accorta. E ha convocato un vertice istituzionale avente per tema l’ordine pubblico e, in particolare, le problematiche del centro storico. Più volte avevamo battuto su questo tasto. Certo, sarebbe stato meglio se a questo vertice avesse partecipato almeno un rappresentante per ogni forza politica presente in Consiglio. Ma tant’è, per ora ci accontentiamo di questo e, soprattutto, siamo orgogliosi di avere puntato l’attenzione su una questione che, purtroppo, ha gravi ripercussioni per l’intera cittadinanza”.