Comiso e l’ordine pubblico, Liuzzo: “In aula esempio di collaborazione che può essere esportato anche altrove”

Attualità

"Il consiglio comunale ha compiuto un passo concreto per migliorare la sicurezza della nostra città"

“La risoluzione della questione ordine pubblico nelle nostre città non può prescindere da una collaborazione scevra dalle appartenenze politiche. Soltanto così si potrà indicare una rotta che fornirà la necessaria sicurezza alla cittadinanza”.

Se ne dice convinto il capogruppo di Coraggio Comiso al Consiglio comunale, Salvo Liuzzo (nella foto), dopo che in aula, nei giorni scorsi, è stata approvata all’unanimità la mozione presentata da Fratelli d’Italia ed emendata dal resto del civico consesso. “In consiglio comunale – afferma Liuzzo – abbiamo compiuto un passo concreto per migliorare la sicurezza della nostra città. La mozione prevede maggiori controlli nel centro storico, specialmente nei mesi estivi. Voglio, altresì, sottolineare che durante la discussione è stato approvato anche un mio emendamento che prevede la possibilità di un progetto di condivisione degli impianti di videosorveglianza privati con il Comune. “Telecamere in Comune”, questo il nome del progetto, è un’iniziativa che potrebbe rendere ancora più efficace il monitoraggio del territorio, sempre nel rispetto delle normative sulla privacy. Durante il dibattito, tra l’altro, abbiamo parlato a 360 gradi del tema sicurezza e ho ritenuto doveroso fare riferimento anche ad alcuni episodi che hanno visto coinvolta una sparuta minoranza di stranieri e non solo. Ritengo che affrontare questi aspetti significhi comprendere il problema e provare a cercare soluzioni concrete per il bene di tutta la comunità. Il Consiglio comunale, con il contributo di tutti, ha ottenuto un risultato positivo perché è nostra opinione che la sicurezza debba essere un tema che riguarda la serenità di ogni cittadino. E anche Coraggio Comiso non vuole essere da meno nell’indicare la rotta che può fornire più tranquillità all’intera collettività casmenea”.

