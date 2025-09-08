Comiso, è Marius Ionut Mihalache il romeno deceduto sulla strada Palazzolo-Cassaro

Cronaca

Lascia la moglie, incinta di otto mesi, e una bambina ancora in tenera età

E’ il 40enne Marius Ionut Mihalache (nella foto) il cittadino romeno, residente a Comiso, tragicamente scomparso ieri dopo che la sua moto si è scontrata con il Kawasaki alla cui guida c’erano i coniugi di Grammichele, entrambi deceduti. Mihalache lascia la moglie e una figlia giovanissima. La moglie, inoltre, era incinta di otto mesi. Dunque, tragedia nella tragedia. In città era conosciuto perché si era aperto una piccola impresa nel settore dei semilavorati in alluminio. La comunità locale è sconcertata per l’accaduto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA