Comiso, è morto nella notte il regista Walter Manfrè

Cronaca

Da anni ormai abitava nella cittadina casmenea dove aveva fondato l'International theatre centre

E’ morto nella notte il regista e drammaturgo messinese Walter Manfrè, 75 anni, ma comisano ormai d’adozione, molto conosciuto e apprezzato nel panorama nazionale. Manfrè, ex direttore artistico del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nato professionalmente come attore si è poi impegnato nella sua lunga attività alla regia dirigendo alcuni tra i più importanti attori italiani come Paola Borboni e Pupella Maggio. Tra i suoi progetti anche quello di portare il Teatro distante dagli spazi convenzionali. A lui si deve l’idea del “Teatro della persona” che prevedeva un forte scambio emotivo tra attore e spettatore Tra le sue opere più apprezzate “La confessione”. Da anni, com detto, viveva a Comiso dove aveva fondato l’International Theatre Centre. I funerali lunedì pomeriggio al Don Orione di Messina.

