Comiso, era accusata di avere percepito il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti: assolta una donna di 47 anni

Cronaca

Aveva percepito dall'Inps una somma complessiva di 4325 euro

Era accusata di avere percepito il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti percependo una somma complessiva dall’Inps per 4.325 euro. E’ stata assolta in Tribunale a Ragusa con formula piena “perchè il fatto non sussiste”. La Procura aveva chiesto la condanna della donna, 47 anni, nata a Casablanca, ma residente a Comiso, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione mentre l’avvocato difensore Massimo Garofalo ha concluso chiedendo l’assoluzione della donna nativa del Marocco perché il fatto non costituisce reato.