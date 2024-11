Comiso, esplode ordigno dinanzi ad agenzia di pompe funebri

Cronaca

L'episodio nel corso della notte. Residenti impauriti. Indagano le forze dell'ordine

Una violenta esplosione che ha fatto spaventare gli abitanti e ha fatto tremare tutte le abitazioni di via Attilio Regolo si è verificata stanotte poco prima dell’una e trenta.Un ordigno esplosivo è stato collocato da ignoti davanti alla porta d’ingresso di una agenzia di pompe funebri al civico 6.Tutte le persone della strada e del quartiere si sono riversate fuori impaurite, alcune temendo una scossa sismica e altre pensando ad una bombola di gas. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto si sono portati carabinieri e polizia, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato l’incendio con non poche difficoltà. Intanto gli investigatori hanno avviato le indagini, partendo dal visionare le telecamere di videosorveglianza. Allo stato attuale non si esclude nessuna ipotesi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA