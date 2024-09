Comiso, festa esterna per la Madonna delle Grazie

Società

Domani pomeriggio la messa del vescovo e la tradizionale uscita del simulacro

E’ in programma domani, domenica 1 settembre, la festa esterna della Madonna delle Grazie. Alle 8 il suono festoso delle campane annuncia il giorno solenne della festa A Razia. Alle 9 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Fabio Stracquadaini, parroco della Madonna delle Grazie (la santa messa sarà celebrata in memoria di don Francesco Lo Monaco, primo parroco della parrocchia). Alle 10,30 la santa messa presieduta da don Franco Ottone, parroco della parrocchia San Pio X di Ragusa (la santa messa sarà celebrata in memoria di mons. Rosario Sgarioto, secondo parroco della parrocchia). Alle 12 discesa del venerato simulacro della Madonna delle Grazie. Alle 18 celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons. Giuseppe La Placa.

Alle 19 “Sciuta” del venerato simulacro della Madonna delle Grazie. La processione percorrerà le vie corso San Francesco, sosta al santuario dell’Immacolata, via Morso, via San Biagio, sosta in chiesa Madre, sosta in piazza Fonte Diana (il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari reciterà l’atto di consacrazione della città alla Madonna delle Grazie), via G. Di Vita, via C. di Torino, sosta nella chiesa di San Giuseppe, corso Vittorio Emanuele, ingresso nella basilica di Maria Santissima Annunziata e celebrazione dei Vespri solenni. Si prosegue per corso Vittorio Emanuele, via La Farina, via Morgagni, via Frategianni (qui ci sarà la sosta per lo spettacolo pirotecnico), via Piave, via Ricasoli, via D. Farini, via A. Cappellini, vico stretto, via D. Farini, via Curtatone, via F. Gioia, via Toselli, via Ricasoli, via Galliano, via F. Crispi, via Tasso, via Camerina, corso San Francesco e rientro in chiesa. L’impresa ecologica Busso Sebastiano si è occupata di effettuare un’azione di pulizia straordinaria delle strade interessate dal passaggio della processione.