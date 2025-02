Comiso, festa liturgica del patrono San Biagio al via

Società

Oggi l'apertura delle celebrazioni. Lunedì la fase clou in rettoria

“Signore, per intercessione del nostro patrono San Biagio, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori”. Così il messaggio rivolto ai fedeli dal rettore della chiesa intitolata al patrono, il sacerdote Fabio Stracquadaini, in concomitanza con l’avvio delle celebrazioni per la solennità del santo martire. Infatti, San Biagio fu martire: versò il suo sangue in totale fedeltà a Cristo perché credette che “né morte né vita potranno mai separarci dall’amore di Dio in Gesù Cristo”. La sua testimonianza esercita sui fedeli, ancora oggi, un fascino speciale.