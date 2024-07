Comiso festeggia il patrono San Biagio

Attualità

Le vie che saranno interessate dalla processione che inizierà dopo le 18

Domani, domenica 14 luglio, è la giornata della festa del patrono di Comiso, San Biagio. Si comincia già di buon mattino, alle 7, con la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Salvatore Bertino, alle 8 la santa messa presieduta dal sacerdote Innocenzo Mascali, rettore della chiesa di San Biagio. Alle 9 si continua con la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Biagio Aprile, alle 10 la santa messa presieduta dal sacerdote Corrado Germano. Alle 11 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa. Alle 12 la messa sarà presieduta dal sacerdote Antonino Puglisi. Durante la celebrazione, i portatori di San Biagio riceveranno la benedizione.