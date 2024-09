Comiso, festeggiati i 100 anni di nonna Pina

Società

Anche il sindaco Schembari alla celebrazione del prestigioso traguardo

La signora “Pina” ha compiuto 100 anni. “E’ stato un piacere festeggiare questo magnifico traguardo” dichiara il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Il 24 settembre scorso, la signora Giuseppa Spataro, vedova Insacco, ha festeggiato il secolo di vita. Nata nel 1924, “nonna Pina”, assieme a figli, nipoti e pronipoti, con la presenza del primo cittadino di Comiso, ha celebrato il prestigioso genetliaco.

“Il 24 settembre – commenta Maria Rita Schembari – è stato un piacere festeggiare questo magnifico traguardo della signora Pina. È un momento speciale per un sindaco e per tutta la comunità, festeggiare chi ha raggiunto i 100 anni, il secolo di vita, sopratutto se lo fa in ottima salute, presenza intellettiva eccellente, e circondato dall’amore e dall’affetto di tutti i parenti, in particolare dei figli, dei nipoti e dei pronipoti, il più piccolo dei quali, Lorenzo, è nato nel 2024, esattamente 100 anni dopo rispetto alla bis nonna. Ancora auguri dunque, a nonna Pina”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA