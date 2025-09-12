Comiso, finanziato il progetto di rifacimento e ammodernamento della via degli Aragonesi

Attualità

Il Comune ha a disposizione 1,6 milioni di euro di fondi dalla Regione

Finanziato il progetto di rifacimento e ammodernamento della via degli Aragonesi (nella foto). In itinere le procedure di gara per l’affidamento dei lavori che dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2026. Lo comunica l’assessore ai Lavori pubblico, Roberto Cassibba.

“Con un finanziamento regionale di un milione e seicentomila euro, a breve partiranno i lavori di via degli Aragonesi – comunica l’assessore Cassibba – che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2026. Si tratta di un progetto che era stato redatto e presentato per essere ammesso a finanziamento qualche anno fa, oltre che ad essere inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ed approvato in consiglio. È uno tra i tanti che abbiamo presentato e che sono stati finanziatidi cui spiegheremo i dettagli nelle prossime settimane”.