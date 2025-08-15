Comiso, fissati i funerali della piccola Carlotta Puccia

Attualità

E' la piccola vittima del tragico incidente di domenica scorsa sulla Ragusa Catania. Proclamato per domani il lutto cittadino

E’ in programma domani, alle 10, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a Comiso, il funerale della piccola Carlotta Puccia (nella foto). Aveva due anni. E’ la bambina che ha perso la vita nel tragico incidente verificatosi domenica scorsa sulla Ragusa Catania. Affranti i genitori e tutti gli altri parenti.

“Con deliberazione, assieme alla mia giunta – dice il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari – ho disposto che domani, 16 agosto 2025, venga dichiarato il lutto cittadino per la piccola Carlotta, e al contempo, per ricordare tutte le vittime della strada che, in questi ultimi giorni, hanno funestato la nostra comunità con la loro precoce scomparsa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA