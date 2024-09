Comiso, fratelli serpenti: tunisino accoltellato dal congiunto e dalla cognata. Entrambi tunisini sono stati denunciati

Cronaca

L'episodio è accaduto in un noto supermercato all'ingresso della città

La polizia di Stato ha denunciato all’autorità giudiziaria due coniugi tunisini rispettivamente di 56 e 39 anni, ritenuti responsabili del reato di lesioni personali aggravate in quanto hanno aggredito un familiare con l’uso di un coltellino; i fatti sono avvenuti presso un noto supermercato di Comiso.

Nello specifico, i fatti sono avvenuti in tarda mattinata allorquando il personale del commissariato di Comiso, con l’ausilio del personale del commissariato di Vittoria, è intervenuto presso il supermercato dove era stata segnalata una rissa con feriti; i poliziotti giunti sul posto hanno rintracciato un tunisino che presentava delle ferite superficiali, compatibili con arma da taglio, il quale ha riferito di essere stato accoltellato dal fratello.