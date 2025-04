Comiso, furto aggravato: arrestato un 51enne gelese

Cronaca

I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione per fatti accaduti a Ragusa nel 2015

Nel corso della mattinata di sabato, i carabinieri della Stazione di Comiso hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 51enne gelese, condannato alla pena di un anno, sei mesi e diciannove giorni di reclusione, poiché responsabile di un furto aggravato commesso a Ragusa nel 2015. I militari, all’esito di un apposito servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato il predetto presso il proprio domicilio, sito nel Comune di Comiso, e lo hanno condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Vittoria per le procedure di identificazione, notificandogli il provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria ragusana. Lo stesso è stato successivamente tradotto in carcere a Ragusa, ove si trova tutt’ora custodito per espiare la pena comminatagli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA