Comiso, Giarratana e Monterosso senza bilancio di previsione: nominato il commissario

Attualità

Giovanni Cocco dovrà occuparsi di espletare gli adempimenti che gli enti locali non sono riusciti ad attuare

Sono stati pubblicati i decreti di nomina dei commissari straordinari per i Comuni siciliani che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2025/2027, nonostante la scadenza fissata al 28 febbraio scorso.

In provincia di Ragusa sono tre i Comuni interessati: Comiso, Giarratana e Monterosso Almo. Si tratta di un intervento sostitutivo obbligatorio da parte della Regione Siciliana, che coinvolge ben 179 amministrazioni comunali nell’isola. L’assessore regionale delle Autonomie locali, Andrea Messina, ha disposto la nomina dei commissari per garantire il rispetto degli obblighi contabili e amministrativi.