Comiso, grave incidente stradale sulla Sp per Santa Croce: un ragazzo 16enne in codice rosso

Cronaca

Il centauro è stato investito da un'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta

Grave incidente stradale sulla Comiso-Santa Croce sp 20 vicino lo svincolo per Vittoria Sp 18. Un ragazzo di 16 anni di Comiso a bordo di uno scooter forse condotto da una ragazza coetanea è stato investito da un’auto che proveniva dal senso opposto. Dalle prime informazioni il ragazzo è arrivato in codice rosso al Ps di Vittoria: ha politraumi specie ad un braccio, fratturato in più punti. Veicoli posti sotto sequestro cautelativo (foto di Franco Assenza). Rilievi da parte degli agenti della polizia di Stato dei commissariati di Comiso e Vittoria. Sul posto le ambulanze del 118.

