Comiso, i Cinque Stelle: “Più che un aeroporto, questo è un aeromorto”

Attualità

Ieri pomeriggio la manifestazione al tramonto tenutasi al Pio La Torre

Il silenzio degli aerei che non c’erano. Il rumore dei tanti manifestanti che hanno urlato “basta” all’immobilismo di Sac e all’ipocrisia di quanti, dimenticandosi del passato, adesso fanno finta di essere indignati rispetto all’ennesima Summer che sa di occasione persa. Ottimo successo per la manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle, che si è svolta ieri pomeriggio davanti all’aeroporto di Comiso con lo slogan “Basta lacrime di coccodrillo”. Presenti gli esponenti locali, a partire dalla deputata regionale Stefania Campo e dal coordinatore provinciale, Federico Piccitto, ed ancora il coordinatore regionale Nuccio Di Paola, il deputato nazionale Filippo Scerra, i senatori Ketty Damante e Pietro Lorefice, il Comitato di Difesa dell’Aeroporto e altri comitati e associazioni di categoria.