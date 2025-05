Comiso, i consiglieri comunali del Pd presentano una mozione per il cessate il fuoco a Gaza

Attualità

Chiesto al civico consesso di prendere posizione sulla tragica situazione in Palestina

I consiglieri comunali del Pd di Comiso, Gigi Bellassai e Gaetano Scollo, hanno presentato una mozione per il cessate il fuoco a Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina e il rispetto del diritto internazionale. Con la mozione, in particolare, si impegnano il sindaco e la giunta municipale a esporre simbolicamente la bandiera della pace o un segno di solidarietà presso il palazzo comunale fino al cessate il fuoco; a inviare la mozione alla presidenza del Consiglio dei ministri, al ministro degli Affari Esteri e al Parlamento europeo; a promuovere, in collaborazione con scuole, associazioni e istituzioni culturali, iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui diritti umani e sulla pace in Medio Oriente (nella foto da sinistra Scollo e Bellassai).