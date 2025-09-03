Attualità
Comiso, i funerali del piccolo Raffaele Sallemi. Il vescovo La Placa: “E’ tra le braccia di Gesù, non è rimasto nell’acqua fredda della piscina”
Numerose persone alle esequie di questa mattina nella basilica dell'Annunziata
Questa mattina i funerali del piccolo Raffaele Sallemi, appena 2 anni. E’ deceduto lo scorso 21 agosto, annegato in piscina, nella villetta di famiglia a Caucana. Tantissime le persone presenti questa mattina all’Annunziata, a Comiso. I funerali sono stati presieduti dal vescovo, Giuseppe La Placa, visibilmente emozionato.
“Raffaele non è rimasto nell’acqua fredda della piscina – ha detto mons. La Placa – ma è tra le braccia di Gesù che lo ha accolto presto ma vi è entrato con la veste candida accolto nell’amore eterno di Dio. Raffaele vi è affidato in un modo nuovo, non vi è stato tolto. Lui vive nel cuore di mamma e papà, dei nonni, di chi lo ha conosciuto. Vive perché l’amore è più forte della morte”.
«Se oggi osiamo rompere questo silenzio, lo facciamo con infinita delicatezza, quasi in punta di piedi. Non per pronunciare parole nostre, fragili e impotenti, ma per lasciar risuonare l’unica Parola che dà vita: quella che abbiamo ascoltato nella liturgia, quella che viene da Cristo e dalla sua promessa di eternità. E insieme a questa Parola, vogliamo anche farvi sentire la nostra vicinanza, dirvi che non siete soli. È vero: il dolore che portate nel cuore è solo vostro, unico e irripetibile. Ma non lo vivete da soli: oggi la città di Comiso è qui, si stringe attorno a voi. Non solo per un gesto di semplice solidarietà: è perché la vita di un bambino appartiene a tutti. Quando un piccolo se ne va, è un’intera città che piange» ha concluso il vescovo nella sua omelia.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA