Comiso, i funerali del piccolo Raffaele Sallemi. Il vescovo La Placa: “E’ tra le braccia di Gesù, non è rimasto nell’acqua fredda della piscina”

Attualità

Numerose persone alle esequie di questa mattina nella basilica dell'Annunziata

Questa mattina i funerali del piccolo Raffaele Sallemi, appena 2 anni. E’ deceduto lo scorso 21 agosto, annegato in piscina, nella villetta di famiglia a Caucana. Tantissime le persone presenti questa mattina all’Annunziata, a Comiso. I funerali sono stati presieduti dal vescovo, Giuseppe La Placa, visibilmente emozionato.

“Raffaele non è rimasto nell’acqua fredda della piscina – ha detto mons. La Placa – ma è tra le braccia di Gesù che lo ha accolto presto ma vi è entrato con la veste candida accolto nell’amore eterno di Dio. Raffaele vi è affidato in un modo nuovo, non vi è stato tolto. Lui vive nel cuore di mamma e papà, dei nonni, di chi lo ha conosciuto. Vive perché l’amore è più forte della morte”.