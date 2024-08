Comiso, i funerali di Rosario Pace si terranno all’Annunziata

Attualità

L'esame autoptico è in programma giovedì secondo quanto stabilito dalla Procura

Sono in programma sabato 24 alle 11, nella basilica di Maria Santissima Annunziata, i funerali di Rosario Pace, il ragazzo di 26 anni che è deceduto nel corso della notte a causa di un incidente stradale sulla Comiso-Santa Croce. Il corteo funebre muoverà a piedi dalla casa dell’estinto in via Caravaggio 15 alle 10,15. I funerali si tengono sabato per dare modo di effettuare l’esame autoptico che dovrebbe tenersi giovedì sulla base di quanto statuito dalla Procura.

