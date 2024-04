Comiso, i genitori incontrano l’assessore alla Pubblica istruzione

Attualità

Sul tappeto alcuni suggerimenti per quanto riguarda il menu della mensa scolastica e altri relativi ad alcuni progetti educativi

L’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Comiso, Giusi Cubisino, ha incontrato i rappresentanti dei genitori delle scuole primarie e dell’infanzia. “Venerdì mattina scorso – spiega – ho avuto il piacere di accogliere, dopo una loro richiesta, presso gli uffici della pubblica istruzione dei genitori rappresentanti di alcune scuole tra infanzia e primaria di Comiso. Sono stata veramente felice di questo incontro che reputo sia stato costruttivo. Diversi i temi affrontati ma tutti con un unico scopo il benessere per i nostri bambini e ragazzi. Ho ascoltato anche alcuni suggerimenti per quanto riguarda il menù della mensa scolastica e altri relativi ad alcuni progetti educativi”.