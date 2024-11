Comiso, i Tamburi imperiali si esibiranno ai World Olympus Kombat Games di Palermo

Società

Il vicesindaco Alfano: "La partecipazione a questo evento internazionale di prestigio ci inorgoglisce"

I Tamburi Imperiali di Comiso si esibiranno sabato 16 novembre a Palermo in occasione della cerimonia di apertura dei World Olympus Kombat Games 2024 che avrà luogo al Salone dei Congressi – San Paolo Palace Hotel. Nel corso dell’evento, l’associazione comisana sarà premiata dal Maestro Dave Wong, attore cinematografico e Presidente della World Martial Kombat Federation. I Tamburi Imperiali saranno anche protagonisti di un servizio fotografico che apparirà sulla rivista ufficiale dei World Olympus Kombat Games 2024.

“La partecipazione dei Tamburi Imperiali di Comiso a un evento internazionale di prestigio ci inorgoglisce – dichiara il vicesindaco Giuseppe Alfano – e rappresenta, di per sé, il miglior riconoscimento per l’attività svolta dall’associazione che, in pochi anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama dello spettacolo e del folklore siciliano. I World Olympus Kombat Games, una sorta di olimpiade delle arti marziali, costituiscono una notevole opportunità per farsi conoscere da una platea ancora più ampia”.

“Non posso che unirmi alle felicitazioni del vicesindaco – commenta il sindaco Maria Rita Schembari -: i Tamburi Imperiali di Comiso sono una realtà di altissimo livello, che avrà modo di dimostrare in questa ulteriore vetrina il proprio valore e le sue eccellenze”.

“L’essere stati invitati a una manifestazione sportiva di rilievo internazionale, oltre che essere motivo di gran vanto per i nostri Tamburi Imperiali – ha chiosato l’assessore allo Spettacolo Giovanni Assenza -, costituisce ragione di prestigio per la nostra città che così rinverdisce un’antica tradizione di arte e spettacolo. Auguro all’associazione nuovi e sempre più rilevanti successi”.