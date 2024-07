Comiso, il consigliere Liuzzo: “Il cimitero comunale è terra di nessuno”

Attualità

Le segnalazioni più volte inoltrate non sono andate a buon fine. E i disagi si accavallano come testimonia il reportage fotografico

“A seguito di numerosissime segnalazioni, abbiamo il dovere di denunciare lo stato di gravissimo abbandono in cui versa il cimitero di Comiso”.

Lo dice il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo. “Tutto ciò – sottolinea il consigliere – a fronte degli aumenti delle tariffe legate ai servizi cimiteriali, varati dalla attuale amministrazione comunale e ai disservizi legati alle ataviche carenze di personale che dovrebbe occuparsi dei servizi primari, quali i seppellimenti, per non parlare dell’aumento insopportabile della Tari. Insomma, ci troviamo davanti ad un cimitero abbandonato, dove opera un solo operaio della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti, che naturalmente non può gestire un’area così grande con più di 200 pattumiere. Il risultato è una sorta di foresta amazzonica, dalla quale, qua e là, si intravede qualche lapide, sempre che vada bene. Per non parlare delle zone dedicate ai seppellimenti nella terra: per andare a portare un fiore al caro defunto, bisogna divincolarsi, armati di machete, tra una sterpaglia e l’altra. A Comiso, insomma, paghi di più per avere meno”.

“Stiamo parlando – ancora Liuzzo – di una gestione disinvolta dell’ambiente, dove, a fronte di rincari, aumentano le carenze nei servizi erogati. La situazione, segnalata a mezzo social (e non solo) da moltissimi cittadini, è stata totalmente ignorata dall’assessore al ramo, impegnato com’è all’autocompiacimento e all’autoesaltazione per qualche multa elevata agli incivili che abbandonano i rifiuti. Per carità, lodevole l’idea di punire gli sporcaccioni. Ma la nostra sensazione è che l’ambiente sia gestito con il metodo “Ricci”, quello di Striscia La Notizia, dove tutto diventa spettacolo e scoop, senza che vi siano però risultati significativi. Comiso non ha bisogno dello Staffelli di turno e, il tapiro d’oro ai maleducati, non può essere tutte le volte spunto per post sui social dove si magnificano le prodezze dell’assessore. La città è sporchissima, mai come adesso. Risulta urgente, quindi, una task force per riportare la situazione alla normalità. Comiso e i comisani, che hanno votato l’attuale amministrazione con largo suffragio, non meritano questo tradimento”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA