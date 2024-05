Comiso, il consiglio comunale partecipa all’azione di accoglienza rivolta a una famiglia di profughi siriani

Attualità

La delicata questione al centro di una seduta del civico consesso in programma giovedì

Il consiglio comunale, nel corso della seduta del 30 maggio prossimo, su proposta del presidente Manuela Pepi, discuterà l’approvazione dell’ordine del giorno riguardante la presentazione alla città della famiglia Tamer (nella foto) proveniente dai corridoi umanitari e del progetto di accoglienza “Un soffio di Pace fra i venti di guerra”.

La famiglia siriana Tamer è arrivata in città lo scorso ottobre ed è composta dai coniugi Tamer Jhaled, Krra Atlal e dei figli minori Naser e Maria rispettivamente di 10 anni a e di 10 mesi. Sono profughi siriani giunti in Italia dal Libano, attraverso i corridoi umanitari. Promotori del progetto “Un soffio di Pace tra i venti di guerra” che ha assicurato la protezione alla famiglia Tamer, sono la Parrocchia Chiesa Madre-Santa Maria delle Stelle con la collaborazione della Parrocchia Santa Maria delle Grazie, il Gruppo Agesci Comiso 1, la Società San Vincenzo De Paoli-Consiglio Centrale di Ragusa, l’Azione Cattolica presso la Chiesa Madre, il Centro Culturale Islamico Ass. Azaytouna-Comiso, l’Associazione Yhomisus, la Fondazione San Giovanni Battista, il Centro Missionario Diocesano, l’ Ufficio Migrantes, il Comune di Comiso e diversi singoli cittadini.