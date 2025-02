Comiso, il consiglio comunale torna a occuparsi del piano triennale delle opere pubbliche

Attualità

La seduta è fissata per domani alle 18,30

Torna a riunirsi il 6 febbraio il Consiglio Comunale. “Il punto cruciale è la programmazione triennale delle opere pubbliche”. A dichiararlo, il presidente del Consiglio, Manuela Pepi (nella foto). “Giovedì 6 febbraio alle 18,30, ho convocato il Consiglio comunale per discutere innanzitutto del piano triennale delle opere pubbliche – spiega la Pepi – che consiste nella programmazione che intende porre in essere l’Amministrazione. In particolar modo, si discuterà di quelle previste per l’anno in corso, ed è per questo che si tratta di una seduta molto importante”.