Comiso, il coordinatore regionale di Orizzonti Liberali a Milano

Politica

Salvo Liuzzo chiarisce il senso dell'iniziativa tenutasi al Big Theatre con l'onorevole Luigi Marattin

A qualche giorno dall’evento denominato “Il coraggio di partire” tenutosi a Milano, presso il Big Theatre, il coordinatore regionale di Orizzonti Liberali, il comisano Salvo Liuzzo (nella foto al centro), traccia un primo bilancio. “E’ stato organizzato – dice – da associazioni, movimenti e realtà liberali per aprire i cantieri di un percorso chiaro che vuole giungere all’unità di tutti i liberal-democratici in un unico partito liberale e riformatore, alternativo al bipolarismo di destra e di sinistra. Orizzonti Liberali ha proattivamente dato il suo contributo di avvio di una fase complessa ma necessaria, insieme a LibDem Europei, a Nos, Patto Ecologista Riformista, LiberalForum e con altre individualità, esponenti d’area e gruppi liberali. È stato importante ritrovarci in molti da tutte le regioni d’Italia in un unico luogo, con l’obiettivo di rendere l’Italia un Paese migliore”. Liuzzo ha attivamente partecipato ai lavori per l’avvio del dialogo di costituzione del nuovo partito, dimostrando massimo impegno sui territori e dedizione per la causa.