Comiso, il festival culturale L’ingegnere di Babele verso la conclusione

Cultura

Domani e sabato in scena l'adattamento teatrale "Diceria dell'untore" basato sul romanzo di Gesualdo Bufalino

Il festival culturale “L’ingegnere di Babele” si avvia ora verso la conclusione con uno degli appuntamenti più attesi: lo spettacolo “Diceria dell’untore”, in scena il 4 e 5 luglio ad ingresso gratuito. Un adattamento teatrale, di Giuseppe Ferlito, con la regia di Giampaolo Romania, che affonda nelle profondità della scrittura di Bufalino e nella sua autobiografia più intima. Lo spettacolo, già accolto con entusiasmo in diversi teatri, restituisce la densità linguistica e poetica del romanzo, scavando nelle profondità dell’essere umano, tra ricordo e illusione, speranza e malinconia.