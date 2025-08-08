Comiso, il frantoio Sallemi si aggiudica il premio Mastro d’Oro Regione Sicilia 2025

Attualità

Il riconoscimento assegnato nell'ambito della settima edizione del concorso nazionale promosso da Aifo e Afp

È il Frantoio Sallemi di Comiso, guidato dal Maestro Oleario Raffaele Sallemi e aderente al Consorzio Fapi, ad aggiudicarsi il Premio Mastro d’Oro Regione Sicilia 2025, grazie a un olio extravergine che racchiude la forza, la biodiversità e l’identità del territorio ibleo. Un riconoscimento che premia l’eccellenza raggiunta nella trasformazione, la cura artigianale del processo e l’impegno costante verso la sostenibilità e la tracciabilità.

Il premio è stato assegnato nell’ambito della settima edizione del concorso nazionale Mastro d’Oro, promosso da AIFO (Associazione Italiana Frantoiani Oleari) e AFP (Associazione Frantoiani di Puglia), l’unico concorso in Italia dedicato esclusivamente ai frantoiani, nato per valorizzare la loro figura strategica nella filiera e promuoverne la crescita professionale.

Tra gli oli in concorso provenienti dalla Sicilia, il Frantoio Sallemi ha saputo primeggiare a livello regionale per l’eleganza del profilo organolettico, la valorizzazione delle cultivar locali e l’approccio consapevole e innovativo alla lavorazione, in perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.

La selezione è stata curata dal Comitato di Assaggio dell’Università degli Studi di Bari, riconosciuto dal MASAF, che ha valutato i campioni in gara secondo parametri oggettivi e rigorosi. Accanto ai premi nazionali e regionali, sono stati assegnati anche i riconoscimenti Mastro d’Oro Monocultivar, riservati agli oli da singola varietà, e numerose menzioni d’onore.

“Un olio DOP, IGP o biologico – ha dichiarato Alberto Amoroso, presidente di AIFO – nasce dalla visione e dalla cura di chi opera nel frantoio. Tracciabilità, sostenibilità, qualità certificata: oggi l’extravergine non può prescindere da questi valori. Il Mastro d’Oro vuole premiare chi li incarna ogni giorno. E desidero ringraziare tutti i frantoiani che, con coraggio, decidono ogni anno di mettersi in gioco inviando i propri campioni. La crescita del concorso, in partecipazione e livello qualitativo, è il segno della loro fiducia”.

Il Premio Speciale “Mastro d’Oro 2025” sarà consegnato durante EVOLIO Expo, il grande evento nazionale dedicato all’innovazione nella filiera olivicolo-olearia, in programma dal 29 al 31 gennaio 2026 alla Fiera del Levante di Bari.