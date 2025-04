Comiso: il giorno dopo la firma dei dazi da parte di Trump, l’appello che arriva dal Pd

Attualità

Il capogruppo Gigi Bellassai si ricollega ai contenuti del manifesto di Ventotene

Il giorno dopo la firma dei dazi da parte di Trump, da Comiso, città della pace per eccellenza, si leva un accorato appello che riporta in causa il manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. A farsi portavoce di questo appello è il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Gigi Bellassai (nella foto). “Un manifesto – afferma – che non è solo un documento storico, ma una visione profetica che ci interroga ancora oggi sul futuro dell’Europa e sul suo ruolo nel mondo. In un periodo di devastante guerra e incertezze, questi pensatori hanno gettato le basi di una riflessione profonda e ambiziosa, dando voce alla speranza di un’Europa capace di superare le divisioni nazionali, i conflitti e le contraddizioni, attraverso un progetto federalista che puntasse alla costruzione di una pace duratura e di un ordine internazionale giusto”.

“Nel Manifesto – ricorda Bellassai – l’idea centrale che emerge è quella di un’Europa che, per evitare il ritorno degli orrori della guerra, deve essere fondata su un’unità politica e istituzionale che superi gli egoismi e gli interessi nazionali. Questo concetto era radicale all’epoca, ma oggi appare come la più grande lezione che possiamo trarre dal passato. Se pensiamo al contesto storico in cui il Manifesto fu scritto — durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l’Europa era divisa e devastata — la proposta di una federazione europea sembrava lontana anni luce. Eppure, con il passare dei decenni, l’idea ha preso forma, prima con la creazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, poi con la nascita dell’Unione Europea. Le parole del Manifesto non sono mai state così attuali come oggi. Il concetto di federalismo europeo, infatti, va ben oltre la mera costruzione di istituzioni comuni. È una visione di ordine internazionale basato su principi di cooperazione e solidarietà tra i popoli, lontano dalle logiche di predominio ed egemonia che per secoli hanno segnato la storia dell’Europa e del mondo intero. Spinelli, Rossi e Colorni, in maniera illuminata, avevano già compreso che la pace duratura non sarebbe mai stata possibile senza un cambiamento radicale nell’approccio alla politica internazionale. La costruzione di un’Europa unita avrebbe dovuto porsi come obiettivo quello di superare il conflitto tra Stati, sostituendolo con un sistema federale che potesse garantire non solo la stabilità interna, ma anche un ruolo di mediazione e di guida nella governance globale”.