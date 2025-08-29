Comiso, il magistrato ha deciso per l’autopsia sul corpicino del piccolo Raffaele Sallemi

Cronaca

Sarà effettuata lunedì. Forse mercoledì i funerali

Autopsia sul corpicino del piccolo Raffaele Sallemi, il bimbo di 2 anni morto annegato nella piscina di casa a Caucana lo scorso 21 agosto. L’esame autoptico, deciso dal giudice per sgomberare il campo da dubbi sulle esatte cause del decesso, sarà effettuato lunedì. Poi si terranno i funerali, presumibilmente mercoledì, nella basilica dell’Annunziata. Le esequie saranno officiate dal vescovo della diocesi di Ragusa mons. Giuseppe La Placa, e sarà proclamato il lutto cittadino.