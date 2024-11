Comiso, il nuovo provveditore a palazzo di Città per incontrare le istituzioni

Attualità

La professoressa Mercante a confronto con l'amministrazione e con i rappresentanti del consiglio

Il nuovo dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IX – Ambito territoriale di Ragusa dott.ssa Daniela Mercante ieri ha incontrato nell’Aula consiliare del Municipio la Giunta amministrativa, i consiglieri comunali, le dirigenti scolastiche, l’equipe psico-pedagogica e la Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza avvocato Karis Pace nell’ambito di una serie di incontri programmati per ogni città al fine di conoscere le tematiche scolastiche esistenti nei vari territori.

“È stata un’occasione importante e proficua di confronto e condivisione sui servizi e sui progetti futuri per tutta la comunità scolastica – ha dichiarato l’assessore alla Pubblica istruzione Giusi Cubisino -. Si è parlato di prevenzione e dispersione scolastica, di laboratori teatrali, soprattutto di fare rete tra istituzioni scolastiche, amministrazione comunale e associazioni del territorio. Ciò allo scopo di poter affrontare insieme in maniera sinergica i problemi che, di volta in volta, si presenteranno e poter offrire le soluzioni per il futuro. La dirigente Mercante citando Bufalino, ha ricordato che ognuno sogna i sogni che si merita, e noi tutti sogniamo a Comiso una scuola migliore e ci impegneremo sempre di più per riuscirci”.