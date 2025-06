Comiso, il Pd dice no alla delibera con cui l’amministrazione comunale ha approvato la convenzione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione

politica

I consiglieri Bellassai e Scollo: "Non è con l'azione coattiva che si risolvono i problemi"

Il Partito Democratico di Comiso ha espresso voto contrario alla delibera con cui l’amministrazione comunale ha approvato la convenzione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) per l’affidamento delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie. “Dopo il fallimento dell’esperienza con Area Riscossione, affidata in modo discutibile e senza risultati concreti, oggi si sceglie di ripercorrere la stessa strada – dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Gigi Bellassai – Nonostante gli esiti negativi, con poco più del 30% dei cittadini che riescono a pagare i tributi, l’amministrazione continua a mantenere alta la pressione fiscale e a esternalizzare la riscossione, aggravando la condizione di chi già è in difficoltà” (nella foto da sinistra Bellassai e Scollo).