Comiso, il Pd: “Difficile conciliare i lavori di adeguamento in corso con le normali attività scolastiche”

Attualità

Il riferimento riguarda gli interventi nella scuola dell'infanzia Santa Maria Goretti di Pedalino

Questa mattina, presso la scuola dell’infanzia Santa Maria Goretti di Pedalino, è emersa nuovamente la difficoltà di conciliare i lavori di adeguamento in corso con le normali attività scolastiche. Gaetano Scollo consigliere comunale del Pd, dice: “L’intervento, finalizzato alla creazione di una sezione di asilo nido, è senza dubbio un importante passo avanti per il miglioramento dell’offerta educativa, ma al momento sta causando forti disagi agli alunni e al personale scolastico. In qualità di consigliere comunale, suggerisco vivamente all’amministrazione comunale di predisporre una sospensione temporanea dei lavori, almeno fino alla conclusione dell’anno scolastico. Questa soluzione permetterebbe di garantire un ambiente più sereno per lo svolgimento delle ultime settimane di attività didattica, rispettando al contempo le esigenze dell’impresa incaricata che potrebbe riprendere i lavori senza difficoltà durante la pausa estiva. Restiamo in attesa di un immediato riscontro.”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA