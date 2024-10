Comiso, il Pd inizia una serie di incontri con la città

Attualità

"Il nostro viaggio è cominciato dalla piazzetta del Passaporto"

“Quest’oggi, la nostra serie di incontri con la città è partita dalla piazzetta del Passaporto. Il Partito Democratico di Comiso, infatti, ha dato il via all’iniziativa che si prefigge di ascoltare la città, i cittadini, i loro bisogni, le lamentele, le loro istanze”.

E’ quanto sottolineano in un documento i rappresentanti dem. “Un vero e proprio “Viaggio” – è spiegato ancora – attraverso i quartieri della nostra città. Ogni tappa prevede l’incontro con gli abitanti del quartiere, quindi un breve comizio conclusivo per fissare suggerimenti, idee e proposte. Questa iniziativa mira a mantenere profonde e vive le radici del nostro partito nel territorio, creando un dialogo aperto e costante con i cittadini per dare un contributo concreto al miglioramento della nostra comunità”.

