Comiso, il Pd interviene sulle lunghe file allo sportello di Iblea Acque

L'assessore Assenza: "Siamo consapevoli del disagio, la società ci comunica che non dispone del personale necessario per potere soddisfare questa esigenza"

Il Partito Democratico di Comiso-Pedalino esprime il proprio disappunto riguardo alle lunghe file e ai disagi che i cittadini stanno subendo presso lo sportello di ricevimento al pubblico di Iblea Acque S.p.A., attualmente aperto solo il venerdì dalle 9:00 alle 13:00. “Nonostante l’ordine del giorno proposto dal nostro gruppo consiliare e approvato all’unanimità lo scorso maggio, che impegnava il sindaco a richiedere un ampliamento degli orari di apertura dello sportello, a oggi non è stato fatto nulla. Le file interminabili e i disagi per i cittadini continuano, rendendo molto difficile la fruizione del servizio”.

“Pertanto – si continua ancora – chiediamo nuovamente che, con urgenza: gli orari di ricevimento al pubblico vengano ampliati, per garantire un servizio più efficiente e accessibile; venga messo a disposizione del servizio personale comunale tramite una convenzione tra il Comune e la società di gestione, come previsto dalla normativa. Confidiamo che il sindaco da una parte e la società Iblea Acque S.p.A. dall’altra prendano immediatamente provvedimenti per risolvere una volta per tutte questa insostenibile situazione”.

L’assessore ai servizi tecnici e tecnologici, Giovanni Assenza, risponde al Partito Democratico: “Abbiamo già da tempo sollecitato l’apertura un giorno in più, ma manca il personale”.