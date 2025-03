Comiso, il Pd: “Si organizzi una cerimonia di sensibilizzazione durante l’apposizione della targa toponomastica intitolata al tenente Adamo”

Attualità

La presa di posizione dei consiglieri comunali Scollo e Bellassai

Non solo l’apposizione di targhe e di cartellonistica toponomastica. Ma anche l’organizzazione di specifiche iniziative di sensibilizzazione. Tra l’altro, in un momento storico molto delicato. Questo l’obiettivo del gruppo consiliare del Partito Democratico al consiglio comunale di Comiso, formato da Gigi Bellassai (capogruppo) e Gaetano Scollo, segretario cittadino dei dem, che ha presentato una mozione con riferimento alla cerimonia d’inaugurazione della via tenente Angelo Adamo, partigiano.