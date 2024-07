Comiso, il regolamento per lo streaming approvato in aula. Liuzzo: “Diamo a Cesare quel che è di Cesare”

Attualità

"Un risultato importante che, però, è frutto di un percorso avviato da numerosi colleghi già tempo addietro"

“Quando, lo scorso anno, in periodo di campagna elettorale, presentai il mio programma di governo alla città, avevo introdotto l’attivazione delle trasmissioni in diretta streaming delle sedute del consiglio comunale. Questa proposta, durante questa legislatura, è stata accolta, approfondita e messa in atto. Ma sarei scorretto se mi attribuissi il merito di questo risultato. Prima di me c’erano stati altri amici che avevano fatto la medesima proposta. L’avevano inoltrata i consiglieri Patrizia Bellassai e Fabio Fianchino, ad esempio. Ma anche Gigi Bellassai, Filippo Spataro, Vittorio Ragusa e Gaetano Gaglio. Durante la consiliatura attuale, il risultato è stato raggiunto e ciò si è reso possibile grazie alla collaborazione di tutti i consiglieri e alla disponibilità della presidente del Consiglio Manuela Pepi, manifestata sin dal discorso del suo insediamento. Insomma, siamo passati ai fatti”. Lo dice il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, a proposito dell’approvazione del regolamento per lo streaming in Consiglio.