Comiso, il service Lions alla Monserrato e “Quella carezza della sera”

Attualità

L'incontro con due classi della V sull'uso degli smartphone, del computer e dei social al fine di costruire una cittadinanza digitale

Nell’ambito del service “Educazione civica: dalla cultura dei diritti a quella dei doveri”, si è tenuto un incontro con due classi della V alla scuola elementare Monserrato dell’istituto comprensivo Verga di Comiso, preside la professoressa Maria Cafiso, organizzato dal Lions Club Comiso Terra Iblea, presidente Marcello Di Sano, e ispirato dal socio pedagogista Giuseppe Raffa, che ha intrattenuto gli alunni in particolare sull’uso degli smartphone, del computer, dei social e dei videogiochi al fine di costruire una cittadinanza digitale

Presenti anche i soci Joserita Leopardi e Pippo Russotto e, grazie alla collaborazione delle maestre presenti, Cettina e Mirella, si è posta particolare attenzione sui possibili pericoli della rete, sui limiti d’uso della stessa e delle chat telefoniche, ma soprattutto sul rapporto con i genitori e il controllo che i medesimi devono esercitare, invitando gli studenti, qualcuno dei quali ha lamentato la disattenzione dei genitori perché impegnati a loro volta con i loro strumenti di comunicazione, all’autocontrollo, evitando taluni siti e circoscrivendo la durata della connessione. Il socio Raffa ha altresì comunicato la volontà del club di ripetere gli incontri alla presenza dei genitori per avere un quadro completo dei reciproci diritti e doveri (ma il disegno affisso nel corridoio è già significativo) donando alla fine un libro che sta ultimando di scrivere sul rapporto genitori-figli, titolato “Quella carezza della sera”, della cui stampa si è fatto carico il club insieme a un imprenditore culturale.