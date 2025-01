Comiso, il simulacro di San Biagio torna nella propria chiesa

Società

E' in programma domani la processione d'inverno che si sarebbe dovuta tenere domenica scorsa e che è stata rinviata a causa del maltempo

La solennità della dedicazione della chiesa Madre e la commemorazione del terremoto del 1693 conosceranno una appendice alle celebrazioni che si sarebbero dovute concludere domenica scorsa. Infatti, il 12 gennaio, a causa delle precarie condizioni atmosferiche, è stato deciso di rinviare a domani, 19 gennaio, la processione con il simulacro del patrono San Biagio che sarà chiamato a fare rientro nella propria chiesa dopo la traslazione che era già stata consumata lo scorso 7 gennaio. A darne comunicazione il parroco, don Fabio Stracquadaini.