Comiso, il simulacro di Sant’Antonio di Padova in processione

Società

Ieri sera uno dei momenti più attesi dai devoti e dalla comunità dei fedeli

Grandi emozioni, grandi momenti speciali. Sant’Antonio di Padova, ieri sera, ha potuto riabbracciare i fedeli e i devoti di Comiso.

La festa esterna è stata seguita con una consistente partecipazione, come, del resto, è sempre accaduto in questi ultimi anni. Dopo la sfilata folkloristica, in mattinata, dei carretti siciliani, artisticamente addobbati che, accompagnati dal corpo bandistico “R. Caravaglios”, hanno girato per le vie della parrocchia per la tradizionale raccolta del pane offerto in onore di Sant’Antonio, ieri pomeriggio si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Enzo Barrano, e animata dalla corale parrocchiale, accompagnata all’organo dal maestro Antonio Musso. Erano presenti le autorità civili e militari.

A conclusione della celebrazione, la festosa uscita del venerato simulacro di Sant’Antonio di Padova, salutata dal suono delle campane, dalla coreografia di volantini colorati e dall’inno sinfonico della parrocchia. Subito dopo ha preso il via la solenne processione che ha interessato la maggior parte delle vie del territorio parrocchiale. All’arrivo della processione sul sagrato della chiesa, si è svolto uno spettacolo di luci, musica ed effetti scenografici. Subito dopo, a ricordo della carità di Sant’Antonio, la benedizione e la distribuzione del pane. Quindi, il rientro del simulacro in chiesa e la preghiera di affidamento alla sua intercessione.