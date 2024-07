Comiso, il sindaco consegna un riconoscimento ai quattro alunni del Verga che si sono distinti alla finale nazionale dei giochi matematici Pristem della Bocconi

Attualità

Una targa è stata attribuita a Claudia Spataro, Alessio Vittoria, Giovanni Vincenti e Annalaura Stracquadaneo

Claudia Spataro, Alessio Vittoria, Giovanni Vincenti e Annalaura Stracquadaneo, dell’Istituto Comprensivo “Verga”, hanno partecipato alla finale dei giochi matematici Pristem dell’Università Bocconi di Milano. “Un riconoscimento ufficiale a questi quattro alunni che si sono particolarmente distinti” dice il sindaco Maria Rita Schembari.

“Lo scorso 25 maggio – spiega il sindaco – si è svolta la finalissima nazionale della trentunesima edizione dei campionati internazionali dei giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano, ai quali hanno partecipato quattro alunni del Verga di Comiso: Claudia Spataro, Alessio Vittoria, Giovanni Vincenti e Annalaura Stracquadaneo. Lunedì 8 luglio – ancora il primo cittadino – c’è stato un momento ufficiale e importante dedicato a questi ragazzi, in cui è stato offerto loro un riconoscimento poiché si sono particolarmente distinti, portando in alto il nome dell’istituto e di tutta la città di Comiso alla finalissima nazionale. Ho voluto rimarcare con tutti loro l’importanza dell’impegno costante e quotidiano, al di là dei risultati che, comunque, sono encomiabili e lusinghieri, perché ogni loro sacrificio di oggi costituisce un mattone nella costruzione della conoscenza, della competenza e dalla capacità di incidere positivamente sulla comunità tutta. Comiso, a nome mio – conclude la Schembari – è particolarmente fiera di ogni ragazzo che si metta in luce per i suoi grandi, eccezionali e unici meriti”.