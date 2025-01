Comiso, il sindaco ha ricevuto a palazzo di Città la formazione U15 dell’Olympia Comiso

Basket

In primo piano i risultati ottenuti nel corso di un torneo di alto profilo tecnico

Il sindaco Maria Rita Schembari e l’assessore allo Sport Giovanni Assenza ieri pomeriggio hanno incontrato la squadra under 15 dell’Olympia Basket Comiso, rientrata in città da Sorrento dopo aver partecipato all’ottava edizione del “Befana Basket Costa Sorrento”, dove ha ottenuto un inaspettato secondo posto. La manifestazione sorrentina, svoltasi dal 4 al 6 gennaio scorso, è un importante torneo nazionale dedicato al basket giovanile e al divertimento che, quest’anno, ha visto partecipare ben quaranta società nelle varie categorie. La squadra under 15 dell’Olympia è stata accompagnata dal coach Giancarlo Distefano e dal presidente onorario della società Vincenzo Amato e da un gruppo di genitori tra cui la consigliera comunale Tiziana Arena.

Il sindaco Schembari e l’assessore Assenza si sono complimentati coi giovani cestisti comisani per il lusinghiero risultato conseguito in un torneo di alto profilo tecnico che nella categoria under 15 ha visto partecipare, oltre alla squadra comisana, Sorrento, Yellow Wave Pescara, Acilia Red Foxes, Alba, C.S Secondigliano.

“I valori dello sport costituiscono occasione di crescita personale e collettiva e di socialità – hanno detto i due amministratori -. Quando, poi, la passione e il divertimento si coniugano con gli ottimi risultati che si ottengono sul campo tutto diventa più bello e gratificante. L’augurio è che tra questi ragazzi possano trovarsi i campioni di domani. Un plauso va fatto anche alla società che con illuminata lungimiranza ha investito e sta investendo sui giovani, il modo migliore per assicurarsi un futuro e perpetuare la gloriosa tradizione cestistica comisana”.

Il presidente onorario dell’Olympia Vincenzo Amato ha assicurato che l’impegno della società nella cura dei giovani non verrà meno, anzi sarà sempre più potenziato come dimostra il numeroso e qualitativamente validissimo staff tecnico che l’Olympia destina al settore giovanile. In particolare il presidente Amato ha elogiato la squadra under 15 e il tecnico Giancarlo Distefano che si occupa di questo team e ha ringraziato i genitori per la vicinanza alla squadra.