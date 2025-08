Comiso, il sindaco Schembari: “Ha diritto alla privacy chi sporca uno spazio pubblico?”

Attualità

La prima cittadina pubblica una foto su Facebook e dà il via a un dibattito acceso

“Privacy o publicy? “Il diritto alla privacy impedisce di rendere pubblici fatti che potrebbero ledere la persona o l’immagine di chicchessia. Sacrosanto principio, qualora io invada una sfera privata. Chiediamoci però se i “signori” immortalati in centinaia di foto come questa sono stati colti in un atto privato o pubblico”. Lo dice il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, dopo avere pubblicato sul proprio profilo Fb la foto del “solito” zozzone che sporca il territorio abbandonando immondizia.