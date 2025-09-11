Comiso, il vescovo di Ragusa ha celebrato la messa del trigesimo della piccola Carlotta

Attualità

E' la piccola scomparsa a causa di un incidente stradale sulla Rg-Ct

Ieri, presso la parrocchia Sacro Cuore di Comiso (nella foto), è stata celebrata la santa messa del trigesimo della piccola Carlotta, tragicamente scomparsa questa estate in un incidente stradale.

A presiedere la celebrazione è stato il vescovo, mons. Giuseppe La Placa, che ha espresso il suo rammarico per non aver potuto partecipare al funerale perché fuori sede. Ha voluto così stringersi con affetto attorno alla famiglia e con parole di profonda vicinanza, ha ricordato: «𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐚𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐚 𝐥𝐚𝐬𝐬𝐮̀ 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢», rassicurando mamma e papà che il vescovo e l’intera comunità non ha mai smesso di custodirla nella preghiera.