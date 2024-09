Comiso, il vescovo di Ragusa presente all’ottavario in onore della Madonna delle Grazie

Società

Mons. La Placa ha animato la celebrazione eucaristica tenutasi in una casa privata

Continua, e si avvia a conclusione, l’ottavario in onore alla Madonna delle Grazie, tuttora in fase di svolgimento a Comiso, con una serie di incontri a sfondo religioso che fanno della sobrietà e dell’attenzione verso gli altri una delle proprie cifre stilistiche. Dopo che, ieri sera, si è tenuta la celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Vicino, in contrada Giardinello, dove è stato traslato il simulacro della Vergine, appuntamento che è stato contrassegnato dalla straordinaria presenza del vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, oggi, alle 18,30, l’arrivo del simulacro della Madonna è previsto presso contrada Comuni (vivaio Garden Aurora di Maugeri). Alle 19 la recita del Rosario e alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Diara, parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Ragusa.