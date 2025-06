Comiso, in attesa della solennità liturgica di Sant’Antonio di Padova

Società

Oggi si celebra il XXVI anniversario della dedicazione della chiesa, domani è il giorno dedicato alla festa

Grande attesa, oggi, a Comiso, per il XXVI anniversario della dedicazione della chiesa di Sant’Antonio di Padova. Alle 8,30 il suono delle campane ricorderà il giorno della solennità. A seguire la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 9 la celebrazione eucaristica e l’adorazione eucaristica fino alle 18,30. Alle 18,30 il Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 20 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da don Girolamo Alessi, vicario foraneo di Comiso e parroco della chiesa Santi apostoli, animata dalla corale parrocchiale accompagnata all’organo dal maestro Antonio Musso. Durante la celebrazione, tutte le coppie di sposi presenti rinnoveranno le promesse matrimoniali. A conclusione la solenne processione eucaristica animata dal gruppo Rinnovamento nello Spirito santo di Comiso con la presenza delle confraternite della città di Comiso. Sarà seguito il seguente itinerario: vie degli Eucalipti, Lecci, Agavi, Palme, corso Ho Chi Min, Americhe, Magnolie, Gelsi, Rose, Betulle e rientro nella chiesa dei Santi apostoli dove seguirà la benedizione eucaristica.